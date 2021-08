Monopattini, dopo il bonus i divieti per minorenni e limiti di velocità, obbligo di casco e no sosta selvaggia (Foto Ansa)

Dopo il bonus, la stretta: il Parlamento sta studiando alcuni divieti per i monopattini, in particolare ai minori. Al lavoro è la commissione Trasporti alla Camera, dove è in esame una legge ad hoc che per esempio introduce l’obbligo del casco, della maggiore età, e di limiti di velocità (30 km orari al massimo).

Monopattini, dal bonus ai divieti

Approdati in Italia poco prima che tutto si fermasse per il primo lockdown (quello di marzo-aprile 2020), i monopattini hanno cambiato il volto della sharing mobility nel nostro Paese, viene spiegato dall’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility, tanto che “un veicolo condiviso su 3 è un monopattino”.

Iservizi in sharing realizzano numeri “senza precedenti proprio nell’anno della pandemia di Covid, e in 12 mesi diventa il numero uno nel nostro Paese (anche quello più presente nelle città del Sud)”.

Ora, proprio il fiorire di questi ormai ‘non più nuovi mezzi’, porta alla necessità di una regolamentazione alla loro circolazione.

Tra i punti cardine della proposta di legge (del deputato di Forza Italia Roberto Rosso, con relatrice Elena Maccanti della Lega) ci sono l’introduzione del limite di velocità a 20 km orari (su piste ciclabili) e di 30 km orari sulle strade urbane (nelle aree pedonali massimo a 6 km orari); il marciapiedi diventa off limits: vanno portati a mano; niente più sosta selvaggia; e a condurli potranno essere soltanto maggiorenni.

Divieti monopattini, Consumerismo: 3 decessi nel 2021

Le misure sui monopattini allo studio della Commissione Trasporti della Camera “vanno nella direzione giusta, ma ancora non basta”. Lo afferma Consumerismo No profit, associazione dei consumatori che da tempo ha avviato una campagna per regolamentare il settore.

“In Italia i monopattini rappresentano una vera e propria giungla perché ogni comune si muove in ordine sparso, con regole estremamente diverse sul territorio – spiega il presidente Luigi Gabriele – Questo ha portato ad una escalation di incidenti, con ben 564 sinistri in Italia a bordo di monopattini solo nel 2020, 518 feriti e un decesso (nonostante il lockdown), con il conto delle vittime che sale a 3 morti solo nei primi sei mesi del 2021″.

“Per questo servono interventi urgenti come casco obbligatorio per tutti, divieto di utilizzo per i minori, targa, assicurazione e limitatori di velocità”, continua Gabriele.

Monopattini, Consumerismo: “Divieto di parcheggio ovunque”

“Chiediamo al Parlamento di intervenire anche su un altro aspetto che coinvolge i monopattini – prosegue Gabriele – Tali mezzi di locomozione alimentano il degrado urbano nelle grandi città e creano vere e proprie barriere architettoniche, poiché vengono abbandonati in modo selvaggio sui marciapiedi e lungo le strade. Serve quindi una stretta, attraverso multe salate e controlli a tappeto, anche verso le società di sharing e chi parcheggia in modo errato i monopattini creando danno agli altri utenti della strada e mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e disabili”, conclude il presidente di Consumerismo.