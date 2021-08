Traffico autostrade, sabato da bollino nero: 4 italiani su 10 partono per le vacanze

E’ un sabato da bollino nero per il traffico sulle autostrade quello di oggi, 7 agosto. Sono oltre 4 gli italiani adulti su 10 (41%) che quest’anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza.

E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione del primo fine settimana di grande esodo di agosto in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico dell’estate sulle autostrade, con una previsione di massima criticità da bollino nero e rosso.

La pandemia ha ritardato le partenze e accentuato la tendenza tutta nazionale a concentrare le vacanze nel mese di agosto, che è di gran lunga il più gettonato dell’estate con ben 20,8 milioni gli italiani che lo hanno scelto, nonostante un leggero calo rispetto allo scorso anno (-1%), sottolinea Coldiretti.

Vacanze 2021, mancano 4 milioni di turisti stranieri

A mancare sono però sono circa 4 milioni di turisti stranieri con i pernottamenti dall’estero praticamente dimezzati rispetto allo stesso periodo prima della pandemia.

Oltre a bloccare i vacanzieri stranieri, il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid spinge comunque quasi 1 italiano su 3 (32%) a scegliere una metà vicino casa, all’interno della propria regione di residenza.

Vacanze italiane: traffico sulle autostrade ma mete vicino a casa

Una fetta importante dei cittadini in viaggio ha dunque optato, sottolinea la Coldiretti, per ferie di prossimità per il desiderio di sostenere il turismo tricolore ma anche per i limiti e le incertezze presenti all’estero.

Se la spiaggia resta la meta preferita, con la preoccupazione degli assembramenti cresce il turismo in montagna e la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, mentre crollano le presenze nelle città.

La maggioranza degli italiani in viaggio, spiega la Coldiretti, ha scelto di riaprire le seconde case di proprietà, o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono le pensioni e gli alberghi e molto gettonati sono gli agriturismi.