Tunisia, il Green pass non basta: 10 giorni di quarantena per tutti i turisti in arrivo nel Paese (Foto Ansa)

Vacanze in Tunisia, attenzione perché il Green Pass non basta: all’arrivo si devono fare dieci giorni di quarantena comunque, anche se si ha fatto il vaccino o se si è guariti dal Covid. A chiarirlo è stato lo stesso presidente della Commissione di confinamento della Tunisia,, Mohamed Rabhi.

Tunisia, il Green pass non basta

“Tutti i passeggeri in arrivo in Tunisia, senza eccezioni, comprese le persone completamente vaccinate o coloro che hanno precedentemente contratto il coronavirus, devono sottoporsi ad un auto confinamento di 7 giorni”, ha spiegato Rabhi, precisando che a partire dall‘1 agosto presentare un certificato di vaccinazione covid o un documento che dimostri che la persona ha precedentemente contratto il virus, come il Green pass, non rappresenta più un motivo valido per l’esenzione dalla quarantena.

Tunisia, 10 giorni di quarantena per chi arriva nel Paese

“Questa misura è stata adottata per ridurre la diffusione del virus, in particolare dopo l’emergere di nuovi ceppi altamente infettivi e virulenti”, ha aggiunto Rabhi sottolineando come “tutte le direzioni sanitarie locali e le forze di sicurezza stiano lavorando insieme per sostenere gli sforzi dello Stato per garantire il rispetto delle misure di quarantena da parte dei viaggiatori”.

“In alcune situazioni eccezionali, i viaggiatori provenienti dall’estero, che dovranno comunque sempre fornire la prova di aver effettuato un tampone negativo effettuato meno di 72 ore prima del viaggio, saranno tuttavia esentati dall’autoisolamento per 7 giorni, in particolare nei casi di emergenza a breve termine”, ha aggiunto il presidente della Commissione di confinamento di Tunisi.