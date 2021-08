Oroscopo domani 8 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 8 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): si aprono nuove porte



Oroscopo domani Gemelli domenica 8 agosto 2021

Il Novilunio in Leone sosta nel vostro settore della comunicazione e per il vostro segno è un transito eccellente. Solitamente qualsiasi novilunio apre un nuovo inizio, fa arrivare delle opportunità, apre porte che prima erano chiuse a chiave. Nelle prossime settimane potreste ottenere il successo attraverso la parola, lo scritto, la pubblicità o i social media. Sarete inoltre motivati a stringere contatti stimolanti, che vi regalano gioia e alcuni potrebbero rivelarsi preziosi sul piano lavorativo.

Oroscopo domani Gemelli di oggi domenica 8 agosto: amore

In coppia: non dovete inalberarvi per un “sì” o per un “no”. Perché rovinare la domenica?

Soli: la dissonanza Venere-Nettuno potrebbe spingervi in una storia complicata. Attenzione.

Oroscopo domani 8 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): definire gli obbiettivi

Oroscopo domani Bilancia di domenica 8 agosto: umore

La Luna Nuova in Leone, da oggi e nelle prossime settimane, farà arrivare interessanti sviluppi nella vita sociale, al vostro segno offre la possibilità di rafforzare le amicizie, ampliare la cerchia delle conoscenze – anche a livello professionale – e, al contempo, è utile per definire gli obbiettivi futuri. In ogni caso vi sarà utile essere meno diplomatici. Prendete esempio dall’Ariete e infischiatevene di ciò che pensano gli altri, delle aspettative che hanno nei vostri confronti.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 8 agosto: amore

In coppia: la relazione procede a gonfie vele, insieme vi divertite, siete più innamorati che mai!

Soli: una persona potrebbe corteggiarvi in modo originale e conquisterà il vostro cuore.

Oroscopo domani 8 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): concluderete una negoziazione

Oroscopo domani Acquario di domenica 8 agosto: umore

Il Novilunio in Leone sosta nel vostro settore delle relazioni, personali o di lavoro. Per l’Acquario rappresenta un’opportunità, nelle prossime settimane, per fare progetti insieme a un socio o, qualcuno con cui collaborate, oppure concludere positivamente un accordo, una negoziazione. Con questa Luna Nuova dovete rafforzare i legami ed evitare di imporre la vostra volontà. Cercate di privilegiare il dialogo: è così che riuscirete a far evolvere le situazioni bloccate o a raggiungere gli obbiettivi che avete in mente.

Oroscopo domani Acquario di domenica 8 agosto: amore

In coppia: ipersensibili, un po’ permalosi, vi offendete facilmente. Il partner non saprà come prendervi…

Soli: per oggi, frequentate gli amici: non è una domenica favorevole agli incontri d’amore.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: UNA SFERZATA DI ENERGIA

TORO: PIU’ ATTENZIONI ALLA FAMIGLIA

CANCRO:LE FINANZE MIGLIORANO

LEONE: DARE IL VIA A UN NUOVO INIZIO

VERGINE: BISOGNO DI TRANQUILLITA’

SCORPIONE:PASSI AVANTI NELLA CARRIERA

SAGITTARIO: OTTERRETE I RISULTATI SPERATI

CAPRICORNO: E’ TEMPO DI VOLTARE PAGINA

PESCI: PENSARE AL BENESSERE