Oroscopo domani domenica 8 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 8 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): le finanze migliorano

Oroscopo domani Cancro 8 agosto: umore

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore del denaro, pone le basi per un nuovo inizio ed esaminerete le finanze da una nuova prospettiva. E’ un buon momento per sviluppare idee per fare soldi o trovare modi nuovi e migliori per gestire il denaro, i beni in generale, gli oggetti di valore. Non è escluso l’arrivo di un aumento o un nuovo lavoro. Ma è importante che non vi limitiate ad aspettare nella speranza che appaia qualcosa. Dovete muovervi e andare a scovare le opportunità per guadagnare di più.

Oroscopo domani Cancro 8 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: esagerati in tutto! Il partner cercherà di farvi ragionare ma invano. Evitate discussioni per delle sciocchezze.

Soli: questa domenica, dato l’umore e non sopportate niente, state in casa, leggete un bel libro.

Oroscopo domani 8 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): passi avanti nella carriera

Oroscopo domani Scorpione 8 agosto: umore

La Luna Nuova in Leone, anche nelle prossime settimane, vi permetterà di fare notevoli passi avanti rispetto alla carriera o un obbiettivo personale. E’ il momento di impressionare positivamente chi vi circonda. Sfruttate quelle situazioni in cui gli altri potranno vedere quanto valete e apprezzare il vostro talento. Non è escluso l’arrivo di una promozione, di un nuovo lavoro o di un’opportunità che regalerà il successo. Se siete in cerca di un impiego, mandate CV a tutto spiano: otterrete una risposta positiva.

Oroscopo domani Scorpione 8 agosto: amore

In coppia: siete di malumore e rischiate di dire una delle vostre frasi al veleno che ferirà il partner.

Soli: evitate di scaricare l’amarezza su persone che non c’entrano niente con le vostre delusioni.

Oroscopo domani 8 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): pensare al benessere

Oroscopo domani Pesci 8 agosto: umore

Il Novilunio in Leone, vi offre la possibilità – anche nelle prossime settimane – di dare il via nuovi sviluppi nel lavoro e migliorare la forma fisica, il benessere generale. Sicuramente avrete voglia di prendere più cura di voi stessi e dare il meglio nella professione. Il boss potrebbe dare nuove responsabilità e voi ottenere splendidi risultati. Se siete disoccupati e in cerca dell’impiego giusto sfruttate questo transito per mettervi in gioco, proporvi ovunque ci sia la possibilità di essere assunti.

Oroscopo Pesci 8 agosto: amore

In coppia: un piccolo commento del partner sarà sufficiente a scatenare nervosismo. Cercate di non partire in quarta.

Soli: con la dissonanza Venere-Nettuno prima di concedere la vostra fiducia, cercate di approfondire la conoscenza.

